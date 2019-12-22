Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 3:48

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что многие страны Европы, а также Еврокомиссия и Европейский парламент поддержали санкции США в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток 2".

"В Германии много говорят о том, что надо быть более проевропейским, и мы считаем, что, когда речь заходит о" Северном потоке 2", то конкретное решение о санкциях является чрезвычайно проевропейской позицией", - сказал он в телефонном интервью агентству Associated Press.

В то же время в Берлине санкции США в субботу назвали вмешательством во внутренние дела.

Берлин отвергает "экстерриториальные санкции такого рода".

"Они затронут германские и европейские компании и являются вмешательством в наши внутренние дела", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь бундесканцлера ФРГ Ульрике Деммер.

Несогласие с действиями Вашингтона выразил также Евросоюз.

"ЕС принципиально возражает против введения санкций против европейских компаний, ведущих законный бизнес", - прокомментировал ситуацию представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне (военный бюджет на 2020 год), который предусматривает ограничительные меры против компаний, которые участвуют в проектах "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Запрет на строительство "Северного потока вступает в силу немедленно, говорится в опубликованном в ночь на субботу специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций.

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