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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 18:17 05.07.2018 - 18:17

Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Посол США в РФ Джон Ханстман в ходе телефонного брифинга подтвердил журналистам, что на саммите президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля лидеры двух стран проведут встречу один на один.

Издание "Политико" сообщает, что по словам Дж.Хантсмана, Д.Трамп "примет участие во встрече один на один с Путиным".

За этим последует встреча в расширенном формате американских и российских делегаций и рабочий обед.

Посол отметил, что эта встреча должна "определить, хочет ли Россия добиться прогресса" в двусторонних отношениях.

"На самом деле мяч на российской стороне поля", - подчеркнул посол.

Ранее в СМИ появилась информация, что Д.Трамп планирует вначале конфиденциально побеседовать с В.Путиным с глазу на глаз, после чего к лидерам присоединятся члены их делегаций.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки наедине, отметив, что глава российского государства чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, которые удобны для его визави.

"Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность и предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов - Путина и Трампа - с глазу на глаз",- сказал журналистам Д.Песков

Отвечая на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат встречи, который, согласно сообщениям СМИ, предлагает американская сторона, он заявил: "Абсолютно подходит".

"Вы знаете, что президент Путин, скажем так, комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам", - добавил он.

1аю ар об

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