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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 19:51 28.05.2018 - 19:51

Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Американский разработчик программного обеспечения Verint Systems Inc. ведет переговоры о приобретении израильской NSO Group, выпускающей программы и оборудование для кибершпионажа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сумма сделки может составить $1 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена заемными средствами и акциями, после чего фонд Francisco Partners, владеющий NSO, станет крупнейшим акционером Verint.

NSO известна, в частности, как производитель шпионской программы Pegasus, которую используют спецслужбы многих стран мира.

Акции Verint в ходе электронных торгов в понедельник подорожали на 2,2%. Капитализация компании оценивается в $2,8 млрд.

Служба финансово-экономической информации

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