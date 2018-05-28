Американский производитель ПО Verint планирует купить израильскую NSO за $1 млрд
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Американский разработчик программного обеспечения Verint Systems Inc. ведет переговоры о приобретении израильской NSO Group, выпускающей программы и оборудование для кибершпионажа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, сумма сделки может составить $1 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена заемными средствами и акциями, после чего фонд Francisco Partners, владеющий NSO, станет крупнейшим акционером Verint.
NSO известна, в частности, как производитель шпионской программы Pegasus, которую используют спецслужбы многих стран мира.
Акции Verint в ходе электронных торгов в понедельник подорожали на 2,2%. Капитализация компании оценивается в $2,8 млрд.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
йй им пч
Интерфакс