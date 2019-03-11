Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 10:48

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)), пройдя пролив Большой Бельт, покинул акваторию Балтийского моря, сообщило военно-морское командование альянса.

Вместе с ним из Балтики также вышли польский фрегат "Генерал Казимир Пулавский" и германский танкер "Шпессарт" (FGS Spessart), которые входят в состав группы.

В настоящее время корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО идут по Северному морю в юго-западном направлении.

Эсминец "Грейвли" может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".

Как сообщалось, 26 февраля американский эсминец, пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря. В ходе 13-дневного пребывания на Балтике эсминец заходил с визитом в германский порт Росток.

Сразу после захода американского эсминца в Балтийское море его взяли на сопровождение корабли ВМФ России. В Национальном центре управления обороной РФ "Интерфаксу" сообщили, что "назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем".

Это уже второй заход эсминца "Грейвли" в Балтийское море в текущем году. В январе корабль находился в его акватории в общей сложности 19 дней.

1нв бп

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