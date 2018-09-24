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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 16:00 24.09.2018 - 16:00

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в понедельник с негативной динамикой на возобновлении опасений относительно торговых споров США и Китая.

В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в августе остался на отметке 0,18 пункта. В предыдущий месяц его значение, согласно пересмотренным данным, составляло 0,18 пункта, а не 0,13 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали подъема до 0,2 пункта.

Цена бумаг Comcast Corp. упала в начале сессии на 7,2%. Компания вышла победителем в битве с 21st Century Fox на субботнем аукционе за право покупки контрольного пакета Sky Plc, оценив британского телевизионного оператора в 30 млрд фунтов стерлингов, то есть почти в $39 млрд.

Оператор спутникового радио SiriusXM Holdings Inc. в понедельник объявил о покупке конкурирующей Pandora Media Inc. за $3,5 млрд с оплатой в форме ценных бумаг. На этой новости его акции подешевели на 3,9%. В то же время рыночная стоимость Pandora Media взлетела на 8,5%.

Котировки акций Symantec выросли на 2,9%. Один из ведущих мировых разработчиков программ для обеспечения безопасности данных объявил о завершении внутреннего расследования, а также о том, что не ожидает пересмотра финансовой отчетности по итогам этого аудита.

Бумаги Barrick Gold, торгующиеся на Нью-йоркской фондовой бирже, подорожали на 6,2%. Канадская компания покупает зарегистрированную в Лондоне Randgold Resources за $6,04 млрд с оплатой в форме ценных бумаг, в результате сделки будет создана крупнейшая золотодобывающая компания мира с капитализацией около $18,3 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск уменьшился на 0,35% и составлял 26649,75 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,31% - до 2920,72 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустился на 0,45%, составив 7950,63 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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