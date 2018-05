Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 7:47 30.05.2018 - 07:47

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок рухнул во вторник на фоне политического кризиса в Италии, заставившего инвесторов уходить от рисков.

Dow Jones Industrial Average потерял по итогам торгов порядка 400 пунктов, вновь нивелировав подъем, отмеченный с начала года. Индикаторы девяти из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500 снизились, лидером падения стал подындекс финансовых компаний, потерявший 3,4%.

Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.

Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

"Падение фондового рынка во вторник произошло при крупном объеме торгов, что вызывает опасения, - цитирует MarketWatch аналитика Themis Trading Джо Салуцци. - Это означает, что инвесторы опасаются распространения проблем, которые мы видим в Италии".

Благоприятные статданные по американской экономике, опубликованные во вторник, не смогли сдержать падение рынка.

Индекс потребительского доверия в США в мае увеличился до 128 пунктов, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в апреле он составлял 125,6 пункта, а не 128,7 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения майского значения до 127,5 пункта с объявленного ранее уровня в предыдущий месяц,

Котировки бумаг крупных американских финкомпаний резко снизились во вторник. Акции Citigroup и Bank of America подешевели по итогам торгов на 4%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,3%, Prudential Financial - на 5%.

Стоимость бумаг General Electric снизилась на 3,1%, IBM - на 1,7%.

Капитализация Alibaba Group Holding опустилась по итогам торгов на 0,6%. Alibaba и ее подразделение Cainiao Network сообщили, что возглавили группу инвесторов, предоставившую финансирование в размере $1,38 млрд логистической компании ZTO Express (Cayman) Inc. Взамен инвесторы получат примерно 10%-ную долю в китайской компании, говорится в пресс-релизе Alibaba.

Стоимость бумаг Netflix Inc. снизилась на 0,4%. Эксперты MKM Partners улучшили прогнозную цену акций компании до $390 с $320, однако аналитик Роб Сандерсон отметил, что более не считает акции сервиса потокового видео своим "фаворитом", учитывая существенный подъем цены акций за последние годы.

MKM Partners также повысила прогнозную цену бумаг Amazon.com, полагая, что интернет-ритейлеру предстоит наилучший долгосрочный рост из всех крупнейших по капитализации компаний. Акции компании подорожали на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник снизился на 391,64 пункта (1,58%) и составил 24361,45 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 31,47 пункта (1,16%) - до 2689,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 37,26 пункта (0,5%) и составил 7396,59 пункта.

