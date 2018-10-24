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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 12:37 24.10.2018 - 12:37

Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в среду провел очередной полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов курсировал вблизи Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтики. Временами самолет приближался к российскому побережью на расстояние приблизительно 45-50 км.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника, RC-135U мог "сканировать" всю территорию области. Согласно открытым источникам, RC-135U, в частности, способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена поднимать в воздух истребители дежурных сил ПВО из-за роста разведывательной активности НАТО.

"Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз", - сказал С.Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске.

Наблюдатели также отмечают, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов американских и других натовских разведывательных самолетов у границ России, а также Сирии, куда поставлены российские зенитные ракетные системы С-300.

Так, во вторник, 23 октября, два стратегических разведывательных самолета ВВС США - RC-135U и R-135V провели длительные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. 22 октября самолет ВВС США R-135V совершил многочасовой полет вблизи побережья Краснодарского края и Крыма. В минувшую субботу был зафиксирован полет самолета ВВС США RC-135U у побережья Мурманской области в небе над Баренцевым морем.

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