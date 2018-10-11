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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 7:57 11.10.2018 - 07:57

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США R-135V в среду совершил очередной полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение не менее трех часов курсировал вдоль морских границ Крыма и Краснодарского Края. Маршрут его полета после вылета с авиабазы в Италии проходил в небе над Грецией и Болгарией.

Как сообщалось, 8 октября сразу два американских военных самолета осуществляли разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России. В разведоперации у российских берегов выполняли задание стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, который курсировал от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, а также патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В ходе выполнения полетов они приближались к российским берегам на расстояние от 32 до 40 км.

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