Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 21:08

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном в четверг на его сайте.

В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

1тэ ар бп

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