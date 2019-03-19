Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 6:01

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен считает, что в США следует внести изменения в систему президентских выборов, в частности, отменить коллегию выборщиков.

Э.Уоррен, которая планирует баллотироваться в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, заявила в эфире телеканала CNN, что в конституцию должны быть внесены соответствующие изменения, чтобы при подсчете голосов учитывалось волеизъявление каждого американца.

"Я считаю, что важен каждый голос. А чтобы это было так, нам необходимо проведение общенационального голосования. Это значит, что надо избавиться от коллегии выборщиков, и тогда все голоса пойдут в зачет", - сказала сенатор.

Голосование коллегией выборщиков - заложенный в конституцию страны механизм непрямых выборов, когда президента и вице-президента США избирает сформированная коллегия, состоящая из 538 специально выбранных лиц. Хотя право голоса имеют все граждане США, достигшие 18-летнего возраста, последнее слово в вопросе о том, кто станет хозяином Белого дома, остается именно за коллегией выборщиков.

Она состоит из 538 человек. Число выборщиков зависит от того, сколько представителей того или иного штата заседает в Конгрессе США, а это в свою очередь пропорционально населению каждого штата. Таким образом, большинство голосов еще не означает победу на президентских выборах того или иного кандидата.

1гк тг

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