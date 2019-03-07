Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 16:41

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Венесуэла предоставляет российским военнослужащим базы для проведения операций в Западном полушарии, заявил в четверг американский сенатор-республиканец Марко Рубио, не указав в то же время никаких деталей.

"Режим (Венесуэлы - ИФ) открыто и неоднократно приглашал Россию совершать военные операции в нашем полушарии, используя территорию (Венесуэлы), и бесплатно предоставляя русским военные морские и воздушные базы", - сказал М.Рубио на заседании Комитета Сената США по международным отношениям, посвященном ситуации в Венесуэле.

При этом он напомнил о недавних полетах двух стратегических бомбардировщиков ВВС России в Венесуэлу.

В декабре 2018 года перелет в Венесуэлу на несколько дней совершили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

1кю ар

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