Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 1:22

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Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли и его сопровождающие лица получили российские визы, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Подтверждаем. В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору М.Ли и сопровождающим его лицам", - сказали в российской дипмиссии.

В Посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября.

В российской дипмиссии рекомендовали обращаться в офис сенатора по вопросам программы его пребывания в России.

В свою очередь, пресс-секретарь сенатора заявил изданию Politico, что Ли посетит Россию с 5 по 8 сентября. Здесь он планирует встретиться с правительственными чиновниками и представителями бизнес-сообщества, а также с уходящим со своего поста послом США в России и бывшим губернатором штата Юта Джоном Хантсманом.

Как отметил представитель сенатора, Ли обсудит "торговые и военные отношения, а также религиозную свободу".

"Для Соединенных Штатов важно поддерживать сильный и открытый диалог с Российской Федерацией, чтобы добиться прогресса в вопросах, которые имеют центральное значение для американского мира и процветания", - отметил собеседник издания.

На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном на сайте Мерфи.

В своем заявлении он отметил, что хоть и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

Джонсон в своем заявлении также указал, что рассчитывал на то, что "прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами".

В российском посольстве в Вашингтоне тем временем заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.

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