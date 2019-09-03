Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 1:12

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли и его сопровождающие лица получили российские визы, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Подтверждаем. В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору М.Ли и сопровождающим его лицам", - сказали в российской дипмиссии.

В Посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября.

В российской дипмиссии рекомендовали обращаться в офис сенатора по вопросам программы его пребывания в России.

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