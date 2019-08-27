Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 20:38

*** Получившие отказы в визе Джонсон и Мерфи вместо РФ отправятся на Украину, в Сербию и Косово

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-республиканец Майк Ли планирует посетить Россию, несмотря на то, что двум его коллегам Рону Джонсону и Крису Мерфи въехать на территорию этой страны не удастся, сообщает во вторник CNN.

"Третьему члену делегации, сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли, не отказали в визе. Ли все еще планирует отправиться в Россию", - сообщил каналу представитель сенатора Ли.

Кроме того, источник телеканала в Сенате США, знакомый с планом зарубежной поездки сенаторов, рассказал каналу, что Мерфи теперь планирует поехать в Германию, а затем к нему присоединится Джонсон, с которым они вместе отправятся в Косово, Сербию и на Украину. По словам источника канала, эти остановки были запланированы изначально, однако помимо этих стран в графике поездки значилась и Россия.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам. Ли является председателем Объединённого экономического комитета Конгресса США.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном во вторник на сайте Мерфи. В своем заявлении он отметил, что хоть он и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

Джонсон в своем заявлении также указал, что рассчитывал на то, что "прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами". В Госдепартаменте США заявили каналу, что "эти межличностные контакты важны для выстраивания сотрудничества и выявления точек соприкосновения".

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что она планировалась на сентябрь 2019 года.

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