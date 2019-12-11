Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 2:17

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер сенатского республиканского большинства американского Конгресса Митч Макконнелл заявил журналистам, что возможен вариант краткого, без привлечения свидетелей, судебного рассмотрения в Сенате дела об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

Он отметил, что было бы достаточно, чтобы 51 сенатор из 100, что уже было бы большинством, собрались вместе, чтобы решить, "что могут перейти к голосованию по двум статьям импичмента, одобренным Палатой представителей", без дальнейших разбирательств.

Макконнелл отметил, тем не менее, что пока о том, как будет проходить суд, никаких решений еще не было принято, и не исключил, что Сенат "может пойти по пути вызова свидетелей и практически провести еще один суд" после того, как состоится первый - укороченный - вариант судебного заседания.

Трамп со своей стороны настаивает на проведении судебного заседания в расширенном варианте с допросом свидетелей, включая бывшего вице-президента Джо Байдена.

Палата представителей, контролируемая демократами, как ожидается, проголосует за импичмент Трампа на следующей неделе после обнародования официальных обвинений против него во вторник.

Как накануне заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса демократ Джерри Надлер, в отношении президента официально выдвинуты два основных обвинения.

Первое из них он охарактеризовал как злоупотребление властью. Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

1гк тг

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