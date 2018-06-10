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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 16:04 10.06.2018 - 16:04

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты сделают все возможное для остановки северокорейской ядерной программы, о чем и пойдет речь на саммите США-КНДР 12 июня.

"Есть три варианта итога (саммита США-КНДР - ИФ): мирное соглашение, по которому у нас будет решение, которое устроило бы обе стороны, применение военной силы, в результате чего мы бы уничтожили северокорейский режим и остановили бы их ядерную программу силовым путем, либо сдаться, как мы делали в прошлом. Но Д.Трамп не пойдет на уступки", - сказал Л.Грэм в эфире американского телеканала Эн-Би-Си.

"Поэтому в целом есть лишь два варианта - мир или война", - подчеркнул сенатор.

Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1тэ аг

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