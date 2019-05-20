Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 20:54

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий к президенту США Дональду Трампу, в понедельник пригрозил Ирану военным ответом, если его деятельность будет угрожать интересам США.

"Если иранские угрозы в отношении американцев и наших интересов будут приведены в действие, мы должны будем дать сокрушительный военный удар", - написал он в Twitter.

Ранее, по словам Грэма, ему сообщил о росте напряженности в отношениях США и Ирана советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Очевидно, что в последние несколько недель Иран атаковывал трубопроводы и суда других стран и создавал угрозы интересам США в Ираке", - написал Линдси Грэм.

Такое заявление Грэм сделал после того, как 12 мая были зафиксированы "вредительские акты" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

15 мая власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к атаке.

США официально не указывали на Тегеран в связи с атаками, однако ранее неоднократно обвиняли Иран в планировании действий, вредящих интересам США.

1мм эф

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