Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 2:08

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Принятие Конгрессом США законопроекта о санкциях в отношении кампаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", или же применение в их отношении санкций американской администрации может затормозить или сорвать реализацию проекта, считает американский сенатор Тэд Круз.

"Если Конгресс примет закон, или же администрация просто использует существующие полномочия в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций)... "Северный поток-2" встанет", - заявил он в ходе слушаний в среду по выдвижению кандидатуры на пост заместителя госсекретаря Стивена Бигана - спецпредставителя США по КНДР.

Сенатор напомнил, что законопроект по санкциям уже был одобрен Комитетом Сената по международным отношениям.

При этом он отметил, что время для принятия решений истекает, по его словам, у США остаются только два месяца.

"Окно для достижения этой цели быстро закрывается. Наше окно для достижения этой цели - текущие прогнозы - трубопровод будет завершен к январю, а это означает, что у нас есть, возможно, два месяца, чтобы это сделать", - сказал Круз.

В то же время, он отметил, что администрация США уже рассматривает возможность применения CAATSA против "Северного потока-2", и попросил Бигана поддержать эти намерения.

"Администрация может остановить этот трубопровод одним щелчком переключателя", - сказал Круз.

Начало поставок газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, сообщил журналистам накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Это вопрос к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти (начало поставок газа по трубе - ИФ)", - сказал он.

"Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы", - отметил Новак.

1гк аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!