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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 20:43 15.10.2018 - 20:43

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен в понедельник обнародовала результаты ДНК-теста, который показал, что она является потомком коренного населения США, пишет газета "Хилл".

Анализ проводил профессор Стэнфордского университета, который считается одним из самых именитых экспертов США по ДНК, Карлос Бустаманте.

В ходе теста ему удалось установить, что большинство предков Э.Уоррен были европейцами. Однако, по его словам, результаты также "решительно подтверждают наличие коренных американцев" среди ее предков между шестым и десятым поколениями.

Решение Э.Уоррен опубликовать данные ДНК-теста связано с тем, что ее критики неоднократно обвиняли ее в том, что она успешно строила свою карьеру, настаивая на том, что среди ее предков были представители коренных народов США, тогда как никаких доказательств этому не было.

В связи с этим американский президент Дональд Трамп не раз называл в шутку Э.Уоррен именем индейской принцессы Покахонтас.

Кроме того, несколько месяцев назад глава Белого дома публично пообещал, что пожертвует $1 млн в благотворительный фонд, если окажется, что ДНК-тест подтвердит, что среди ее предков есть представители коренного населения США.

Между тем, ранее в понедельник Д.Трамп на вопрос журналистов о том, что он думает относительно опубликованных результатов ДНК-теста, он ответил: "Кого это волнует?". На вопрос же о том, сдержит ли он свое обещание о пожертвовании, Д.Трамп сказал, что "не говорил ничего подобного".

Сенатор-демократ Э.Уоррен, как ожидается, может стать соперницей Д.Трампа на президентских выборах в 2020 году. Ранее в октябре она заявила, что намерено серьезно подумать после промежуточных выборов над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

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