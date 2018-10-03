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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 7:43 03.10.2018 - 07:43

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ Роберт Менендес хотел бы, чтобы Сенат принял закон о санкциях против России до ноябрьских промежуточных выборов, однако он не думает, что это произойдет, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Р.Менендес, а также сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин обнародовали законопроект, которым предложили ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ.

Кроме того, сенаторы предложили запретить операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.

Аа им ав*

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