Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 1:52

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

В соответствии с сенатским законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с Соединенными Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил после принятия законопроекта: "Мы направили послание председателю Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ): подавление свободы, будь то в Гонконге, на северо-западе Китая или где-либо еще, не останется незамеченным. Вы не можете быть великим лидером, Китай не может быть великой страной, когда Вы выступаете против свободы, когда Вы так жестоко обращаетесь с людьми в Гонконге - молодым и старым - выступающим с протестами".

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта.

Они планируют начать свою акцию в 5:00 утра по местному времени (0:00 мск), чтобы парализовать транспортную систему Гонконга в утренний "час пик". В частности, в планах участников протестов заблокировать автомобильные дороги и прервать работу железнодорожного транспорта.

По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участников протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

В течение последних нескольких дней именно университет стал местом наибольшего скопления участников демонстраций. С конца прошлой недели в Гонконге закрыты начальные и средние школы.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в этом университете.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

1гк тг

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