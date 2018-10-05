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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 23:00 05.10.2018 - 23:00

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Финальное голосование по утверждению кандидатуры Бретта Кавано, предложенной еще в июле президентом США Дональдом Трампом на пост Верховного судьи, как ожидается, состоится в субботу в сенате.

Глава сенатского юридического комитета США Чак Грассли ранее на этой неделе заявил, что рассчитывает на утверждение Б.Кавано 6 октября. Он также заверил, что полностью уверен в высокой квалификации кандидата.

"Я думаю, он должен быть утвержден на голосовании в субботу", - сказал сенатор-республиканец.

Для утверждения Б.Кавано на эту должность необходимо, чтобы за него проголосовало простое большинство. У республиканцев на данный момент 51 место, у демократов вместе с двумя беспартийными сенаторами - 49. Однако, как отмечают американские СМИ, не все сенаторы-республиканцы определились со своим выбором. Кроме того, как ожидается, на голосовании будет отсутствовать сенатор-республиканец Стив Дэйнс из-за свадьбы своей дочери. Его отсутствие может также осложнить процесс утверждения Б.Кавано.

В пятницу состоялось ключевое процедурное голосование, по итогам которого сенаторы согласились прекратить обсуждение кандидатуры и перейти к следующему этапу процедуры утверждения Б.Кавано - финальному голосованию.

За прекращение дебатов выступил 51 сенатор, тогда как 40 проголосовали "против". Примечательно, что двое сенаторов не стали голосовать так же, как свои однопартийцы. Так, республиканка Лайза Мурковски выступили против прекращения дебатов, а демократ Джо Манчин - "за".

Эксперты отмечают, что, вероятно, позиция Дж.Манчина сыграет важную роль в субботу: если он согласится поддержать Б.Кавано, то республиканцы смогут добиться утверждения этого кандидата даже в случае, если кто-то из их партии откажется его поддержать. В частности, "угрозу" для Б.Кавано представляет сенатор-республиканка Сьюзан Коллинс, заявившая, что пока не определилась с тем, как она проголосует.

Дж.Манчин, в свою очередь, пояснил, что изучит дополнительные данные о Б.Кавано и после этого определится со своей позицией.

Процедурное голосование последовало после того, как ранее ФБР представило результаты расследования в отношении Б.Кавано, которое было начато из-за обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах.

В Белом доме после ознакомления с результатами заявили, что не нашли в докладе ФБР подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах. Представитель американского президента Сара Сандерс отметила, что Д.Трамп по-прежнему уверен в своем выборе кандидата и полностью поддерживает Б.Кавано.

Однако в сенате США доклад вызвал серьезные разногласия. Демократы посчитали расследование "неполным" и предположили, что ФБР, вероятно, было "ограничено" в своих действиях со стороны Белого дома. Между тем, сенаторы-республиканцы, напротив, заявили об "очень тщательном" расследовании. Сенатор от Республиканской партии Митч Макконнелл обвинил демократов в попытке "очернить хорошего человека, вывалять его в грязи".

10 июля 2018 года Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Против кандидатуры Б.Кавано выступили члены Демократической партии США.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.

Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошли акции протеста против назначения Б.Кавано. В них приняли участие тысячи человек, большинство из которых - женщины. Акция была инициирована несколькими феминистскими организациями. Участники демонстрации скандировали лозунги: "Мы знаем правду", "Кавано солгал под присягой", "Нет, нет, Кавано должен уйти".

Споры вокруг кандидатуры Б.Кавано отражают борьбу между консерваторами и либералами за контролем над Верховным судом.

Суд состоит из девяти человек. До отставки Э.Кеннеди он состоял из пяти судей, назначенных президентами-республиканцами, и четырех судей, назначенными президентами-демократами. Четверо судей считались сторонниками консерваторов (республиканцев), четверо - либералов (демократов). Э.Кеннеди занимал несколько обособленную позицию. Как правило, он был на стороне консерваторов, обеспечивая им большинство в Верховном суде, однако периодически все же переходил на сторону либералов.

Б.Кавано считается последовательным сторонником консерваторов и их трактовки американских законов. Таким образом, в случае его утверждения, в суде будет пять судей-консерваторов и четыре судьи-либерала. Это обеспечит важную поддержку республиканцам и лично президенту США Дональду Трампу.

Одна из важнейших функций Верховного суда - определение того, соответствует ли тот или иной законодательный акт Конституции США. При этом судьи-консерваторы, в отличие от либералов, как правило, выступают против вольной трактовки положений конституции.

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