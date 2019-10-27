Кабул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - На юге Афганистана при подрыве на придорожной мине ранен американский солдат.
В южной провинции Кандагар солдат США получил ранения после того, как накануне вечером вблизи взорвалась придорожная бомба, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции.
"Группа американских военнослужащих патрулировали местность в уезде Данд, когда недалеко взорвалась мина, установленная боевиками. Один из солдат ранен", - говорится в сообщении.
Представители командования войск США и НАТО не комментировали это сообщение. По данным афганских СМИ с начала международной антитеррористической операции в Афганистане войска США потеряли более 2 тыс. военнослужащих убитыми.
вв