Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 11:25

Брюссель. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики США Рик Перри, защищая поставки американского СПГ в ЕС, заявил, что снабжение российским газом не является надежным и угрожает безопасности союза.

"Я полагаю, что если вы спросите у наших украинских друзей, у них, возможно, будет интересный ответ для вас. Они скажут вам, что доступность и надежность поставок российского газа не гарантирована", - заявил американский министр в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, почему Европа должна покупать более дорогой СПГ из США вместе российского газа.

Кроме того, по словам Р.Перри, снабжение американским газом содействует "суверенной и свободной Европе".

"Это главное для Соединенных Штатов. Нет лучшего способа гарантировать эту свободу и этот суверенитет, чем энергетическая безопасность. Американский СПГ - это не просто другой источник энергии для Европы, но повышенные безопасность и региональная автономия, экономическое процветание", - сказал министр энергетики США.

"Такая торговля СПГ будет способствовать усилению коллективной устойчивости наших партнеров по НАТО", - добавил Р.Перри.

В Брюсселе в четверг проходит форум ЕС-США высокого уровня по энергетике, посвященный рынку СПГ и экспорту сжиженного газа из Соединенных Штатов.

1ов аг

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