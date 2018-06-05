Американский спецпрокурор Мюллер обвинил бывшего сторонника Трампа в попытках давления на свидетелей
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Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный для расследования "российского следа" в американских президентских выборах 2016 года, обвинил Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - в попытках оказания давления на свидетелей по делу.
Как сообщила газета New York Times, Р.Мюллер заявил об этом в суде.
Команда спецпрокурора представила данные, что П.Манафорт пытался связываться с потенциальными свидетелями.
П.Манафорт, которого обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов, до суда находится под домашним арестом. С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивает на изменении ему меры пресечения.
гк см
Интерфакс