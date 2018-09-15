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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 21:39 15.09.2018 - 21:39

*** У берегов России на Черном море в субботу также осуществлял полет патрульный противолодочный самолет ВМС США

Лондон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу после выполнения задания в небе над Донбассом провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник в 13:40 МСК начал выполнять полет вблизи западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в 13:25 со стороны Николаевской области Украины.

В течение более чем восьми часов беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние около 40 км.

Приблизительно в это же время днем в субботу к югу от Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, который в течение нескольких часов курсировал вблизи российских берегов на Черном море.

Как сообщалось, в субботу утром разведывательно-ударный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил длительный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Маршрут полета американского беспилотника в Донбасс в субботу утром пролегал через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

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