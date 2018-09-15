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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 10:40 15.09.2018 - 10:40

Лондон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу утром приступил к выполнению многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, ориентировочно с 11:00 мск начал выполнять задание вблизи линии разграничения, осуществляя полет в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

В Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

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