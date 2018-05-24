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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:30 24.05.2018 - 21:30

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более пяти часов курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

По этому маршруту с запада на восток и обратно он совершил не менее четырех пролетов. В районе Севастополя американский тяжелый разведывательный беспилотник приближался к российским берегам на расстояние около 35 км, в районе Ялты и Туапсе - 40 км. В районе 22:00 мск он взял курс на базу в Италии.

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