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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:42 24.05.2018 - 21:42

*** Перед этим беспилотник провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, несколько раз приближался к границам РФ

*** В четверг самолет ВВС США провел разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг совершил многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и побережья Краснодарского края на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, более пяти часов курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

По этому маршруту с запада на восток и обратно он совершил не менее четырех пролетов. В районе Севастополя американский тяжелый разведывательный беспилотник приближался к российским берегам на расстояние около 35 км, в районе Ялты и Туапсе - 40 км. В районе 22:00 мск он взял курс на базу в Италии.

Перед подлетом к российским берегам на Черном море RQ-4B Global Hawk длительное время курсировал по дуге вдоль линии разграничения в Донбассе, совершая полет к северу от нее в контролируемом Киевом воздушном пространстве. Американский беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Согласно открытым источникам, имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также прилегающих к Украине приграничных районов России и передавать собранную информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

Вместе с тем, в четверг днем стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным FIXX21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, провел длительный полет у побережья Ливана и Сирии, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и авиабаза ВКС РФ Хмеймим.

Кроме того, в четверг стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W осуществил многочасовой полет у границ России в регионе Балтики. В частности, он вел разведку вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось, 22 мая американские военные самолеты также осуществляли разведку у границ России на Черном море. Беспилотник RQ-4B Global Hawk в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Крыма и Краснодарского края, а патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon одновременно вел разведку вблизи Севастополя и южного побережья Крыма.

В минувшую пятницу все тот же американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168431 проводили многочасовую разведку вблизи Крыма и Краснодарского края, когда президент РФ Владимир Путин встречался в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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