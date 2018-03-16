Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 20:02 16.03.2018 - 20:02

*** У границ Ленинградской и Псковской областей также совершил многочасовой разведывательный полет натовский самолет AWACS

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу в течение более 11-ти часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в пятницу утром совершил пролет у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем приблизительно с 9:15 до 16:50 мск осуществлял полеты вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он совершал полет с юга на север и в обратном направлении от района эстонского города Тарту до Финского залива на высоте 16 тыс. метров.

Ориентировочно в 17:30 мск американский беспилотник, уже перелетев обратно в воздушное пространство Литвы, начал курсировать к северу, а затем к востоку от Калининградской области и северо-западу от границ Белоруссии. Его полет там также продолжался несколько часов.

В настоящее время американский беспилотник возвращается на авиабазу на Сицилии, совершая полет в небе над западной Украиной.

В пятницу днем в воздушном пространстве над Эстонией был также зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90453 и позывным NATO06, вылетевшего с авиабазы с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Ориентировочно в 16:30 мск, встав в круг над северо-востоком Эстонии и Финским заливом, он в течение трех часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

ПОСЛЕДУЕТ

нв ар

Neuer Inhalt Horizontal Line