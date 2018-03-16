Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 20:11 16.03.2018 - 20:11

*** У границ Ленинградской и Псковской областей также совершил многочасовой разведывательный полет натовский самолет AWACS

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу в течение более 11-ти часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в пятницу утром совершил пролет у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем приблизительно с 9:15 до 16:50 мск осуществлял полеты вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он совершал полет с юга на север и в обратном направлении от района эстонского города Тарту до Финского залива на высоте 16 тыс. метров.

Ориентировочно в 17:30 мск американский беспилотник, уже перелетев обратно в воздушное пространство Литвы, начал курсировать к северу, а затем к востоку от Калининградской области и северо-западу от границ Белоруссии. Его полет там также продолжался несколько часов.

В настоящее время американский беспилотник возвращается на авиабазу на Сицилии. После пролета над Польшей и западной Украиной по пути на базу ему предстоит еще пересечь воздущное пространство Румынии, Болгарии и Греции.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

В пятницу днем в воздушном пространстве над Эстонией был также зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90453 и позывным NATO06, вылетевшего с авиабазы с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Ориентировочно в 16:30 мск, встав в круг над северо-востоком Эстонии и Финским заливом, он в течение трех часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось, в четверг самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, способный осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, также совершил разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Самолет провел пролет у южных и восточных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он традиционно встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение нескольких часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

нв ар

Neuer Inhalt Horizontal Line