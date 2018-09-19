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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 23:08 19.09.2018 - 23:08

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Переброшенный в Англию стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в среду осуществил полет в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский бомбардировщик с бортовым номером 61-0015 и позывным MYTEE51, вылетевший с авиабазы Фэрфорд, совершил девятичасовой беспосадочный полет в район Средиземноморья. О районе выполнения задания самолетом сведений нет. По неподтвержденным данным, американский бомбардировщик мог выполнять полет в западной или восточной части Средиземного моря.

Как сообщалось, 5 сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США после трансатлантического перелета совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии. Бомбардировщики с бортовыми номерами 60-0057 и 61-0015 вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана). Они были переброшены на передовую базу в Европу для участия в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии. Однако помимо этого американские бомбардировщики дважды совершили беспосадочные полеты из Великобритании в воздушное пространство Румынии и обратно.

Кроме того, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H с бортовым номером 61-0015 в минувшую субботу осуществил полет вблизи побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, на котором расположена новая российская база ПВО "Арктический трилистник".

В ходе полета американский бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь все время в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.

1нв тг

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