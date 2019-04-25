Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 23:00

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в США в пятницу огласит приговор гражданке России Марии Бутиной, обвиняемой в сговоре с целью повлиять на американскую политику.

Начало заседания суда в столичном округе Колумбия назначено на 10:00 по местному времени (17:00 мск). На выходных прокуратура США запросила для россиянки 18 месяцев тюремного заключения. Если суд прислушается к мнению прокуратуры, то М.Бутиной предстоит провести в тюрьме еще девять месяцев в дополнение к тому сроку, который она уже провела в заключении, находясь под следствием.

В своем прошении прокуратура признала, что М.Бутина "не была обученным сотрудником разведки". В то же время, "действия, которые она предпринимала, происходили по поручению российского должностного лица в пользу Российской Федерации", говорилось в документе.

Защита россиянки, в свою очередь, просит, чтобы ее тюремный срок ограничился теми девятью месяцами, которые она уже провела за решеткой.

"Мы призываем суд приговорить Марию Бутину к уже отбытому сроку (...) и отправить ее домой к семье", - приводится позиция защиты в материалах суда.

Вне зависимости от того, как будет вынесен приговор, как ожидается, россиянку сразу после выхода на свободу депортируют в Россию.

М.Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США в 2018 году. На слушаниях она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого М.Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

Обвинение полагает, что М.Бутина пыталась создать неофициальный канал связи между Россией и США при помощи Национальной стрелковой ассоциации США. Национальная стрелковая ассоциация США тесно связана с Республиканской партией США и, как утверждают СМИ, имеет влияние на политику страны.

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