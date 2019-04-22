Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 19:32

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

Ч.Мэннинг арестовали в марте 2019, так она отказалась давать показания расширенной коллегии присяжных по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Челси Мэннинг находится в заключении с 8 марта, и ей вновь отказали в освобождении под залог сегодня. Ее будут держать в заключении до тех пор, пока она не согласится дать показания по делу Ассанжа и WikiLeaks коллегии присяжных", - подтвердила информацию в Twitter адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Согласно законам США Ч.Мэннинг будет оставаться в изоляторе до тех пор, пока она не даст согласие выступить перед коллегией присяжных, чего от нее требуют американские власти, или пока не завершится срок работы присяжных. Дата завершения их работы неизвестна, отмечает AP.

В марте суд в США объявил о решении взять под арест Ч.Мэннинг за то, что она проигнорировала предписание судебных властей и отказалась дать показания на закрытых слушаниях.

Ч. Мэннинг тогда заявила, что не будет давать показания по связанному с порталом делу, несмотря на решение суда взять ее под арест. В настоящее время она находится в изоляторе в Александрии.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.

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