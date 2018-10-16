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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 10:03 16.10.2018 - 10:03

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральный судья США не принял к рассмотрению иск о клевете, поданный порноактрисой Сторми Дэниелс против американского президента Дональда Трампа, сообщает во вторник американский телеканал Эй-Би-Си.

Телеканал отмечает, что в марте С.Дэниелс рассказала, что подверглась угрозам за попытку обнародовать информацию об имевшей место интимной связи с Д.Трампом в 2006 году.

В 2011 году она согласилась на предложение одного из журналов обнародовать факт ее связи с Д.Трампом за $15 тыс., но подверглась серьезным угрозам, в том числе в адрес ее дочери.

Впоследствии С.Дэниелс распространила портрет человека, который, вероятно, угрожал ей. В свою очередь, Д.Трамп опубликовал его у себя в Twitter с подписью "картинка, которую сделали годы спустя про несуществующего человека". В ответ на это С.Дэниелс подала иск о клевете.

Адвокат С.Дэниелс Майкл Авенатти намерен оспорить решение суда через апелляцию.

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