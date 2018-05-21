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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 1:00 22.05.2018 - 01:00

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Более 250 случаев стрельбы в школах было зафиксировано в Соединенных Штатах за последние 9,5 лет, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на собственное расследование.

"С 1 января 2009 года (по настоящее время - ИФ) в США произошло не менее 288 случаев стрельбы в школах. Это в 57 раз больше, чем в других шести странах "большой семерки"", - говорится в сообщении.

К примеру, в Канаде и во Франции с января 2009 года по май 2018 года было зафиксировано два случая стрельбы на территории школ, в Германии - один. Сообщений о стрельбе в школах в Великобритании, Италии и Японии не поступало за этот период.

Кроме того, телеканал сравнил данные за взятый период с другими странами, которые не входят в G7: в Мексике произошло восемь случаев стрельбы в школах, в Индии - пять, Афганистане - три, Китае, Турции и России - один.

Телеканал отмечает, что "стрельба в школе - это реальность в Америке, в среднем (она происходит) раз в неделю только в этом году".

CNN посчитал только те случаи стрельбы на территории школ, в результате которых по крайней мере один человек получил травму (помимо стрелка).

Ранее сообщалось, что 19 мая на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон, штат Джорджия, США при стрельбе погибла женщина, еще два человека были ранены.

Йф гс

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