Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Более 250 случаев стрельбы в школах было зафиксировано в Соединенных Штатах за последние 9,5 лет, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на собственное расследование.

"С 1 января 2009 года (по настоящее время - ИФ) в США произошло не менее 288 случаев стрельбы в школах. Это в 57 раз больше, чем в других шести странах "большой семерки"", - говорится в сообщении.

К примеру, в Канаде и во Франции с января 2009 года по май 2018 года было зафиксировано два случая стрельбы на территории школ, в Германии - один. Сообщений о стрельбе в школах в Великобритании, Италии и Японии не поступало за этот период.

Кроме того, телеканал сравнил данные за взятый период с другими странами, которые не входят в G7: в Мексике произошло восемь случаев стрельбы в школах, в Индии - пять, Афганистане - три, Китае, Турции и России - один.

Телеканал отмечает, что "стрельба в школе - это реальность в Америке, в среднем (она происходит) раз в неделю только в этом году".

CNN посчитал только те случаи стрельбы на территории школ, в результате которых по крайней мере один человек получил травму (помимо стрелка).

Ранее сообщалось, что 19 мая на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон, штат Джорджия, США при стрельбе погибла женщина, еще два человека были ранены.

Йф гс

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс