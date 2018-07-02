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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 0:27 03.07.2018 - 00:27

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры с присутствием помощников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", - сказал источник.

Д.Трамп, как ожидается, начнет официальную подготовку к встрече с В.Путиными в ближайшие дни, передает телеканал со ссылкой на советников.

"Скорее всего, это будут короткие встречи с (советником Белого дома по национальной безопасности Джоном) Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Встреча Д.Трампа и президента России В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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