Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 16:32

(обновленная версия, уточняется заголовок и первый абзац)

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Еще один информатор побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном в рамках скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает в воскресенье телеканал ABC News.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

Он обратился к Аткинсону, чтобы заявить о намерении поделиться этой информацией. Предполагается, что данные этого человека подтверждают информацию о разговоре, ранее переданную первым информатором, отмечают американские СМИ.

Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.

ABC News отмечает, что, по словам первого информатора, данными о телефонном разговоре Трампа и Зеленского располагают несколько чиновников администрации США.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

Сообщение о разговоре Трампа и Зеленского о сыне бывшего экс-президента США Байдена ранее передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в США сочли, что президент в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в Палате представителей запустили процедуру импичмента против Трампа.

1эф вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!