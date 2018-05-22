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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 3:11 22.05.2018 - 03:11

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники сообщил о четырех неудачных испытаниях российских крылатых ракет.

Как рассказали телеканалу источники, имеющие прямой доступ к докладу разведки США по программе вооружений, "испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из которых заканчивалось крушением".

По оценкам США, самый длинный испытательный полет длился всего лишь более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самый короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета пролетела пять миль, отмечают источники.

По их словам, для запуска ракеты, которая разрабатывалась с начала 2000 годов, используется обычный двигатель, после чего для полета происходит переключение на ядерный двигатель.

Источники подчеркнули, что "приказ по проведению испытаний якобы отдали высокопоставленные лица, несмотря на возражения со стороны инженеров, которые высказали озабоченность тем, что системы ракеты до сих пор находились на начальном этапе готовности".

Телеканал также сообщил, что "гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, против которого у США на текущий момент нет защиты, будет готов к использованию в боевых действиях к 2020 году".

Кроме того, по данным источников, Россия дважды успешно испытала в 2016 году оружие, которое может переносить ядерную боеголовку. Третье испытание было осуществлено в октябре 2017 года и завершилось неудачей в связи с тем, что платформа разрушилась за секунды до попадания в цель. Четвертое испытание запланировано на лето текущего года, сообщает телеканал.

Йф гс

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