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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 16:02 05.07.2018 - 16:02

Нью-Йорк. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют уверенный подъем в четверг после выходного 4 июля в связи с государственным праздником, инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и реагируют на данные по рынку труда.

Тема торговых отношений США с другими странами остается в центре внимания инвесторов, которые ожидают, что будет найдено решение для автопрома, позволяющее избежать новых пошлин.

Число рабочих мест в США увеличилось в июне на 177 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Прирост за май был пересмотрен со 178 тыс. до 189 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 190 тыс. с ранее объявленного майского уровня.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных FactSet, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 195 тыс., а безработица осталась на уровне 3,8%.

Между тем, по данным Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 3 тыс. и составило максимальные с середины апреля 231 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 227 на 228 тыс.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 2 тыс. с ранее объявленного уровня, до 225 тыс.

В пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддерживают рост автопроизводителей в Европе и США.

Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles NV подскочили на 6,1% на торгах в Нью-Йорке, Ford Motor Co. - на 0,7%, General Motors Co. - на 1,7%.

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 0,6% после объявления о стратегическом партнерстве и ожидаемом создании СП с бразильской Embraer. ADR Embraer в Нью-Йорке подешевели на 2,7%.

Курс ценных бумаг чипмейкера Micron Technology Inc. поднялся на 3%. Компания объявила, что судебный запрет на продажу ее продукции в Китае затрагивает лишь 1% годовой выручки. Компания также подтвердила прогнозный диапазон выручки на текущий (четвертый) финквартал - от $8 млрд до $8,4 млрд.

Акции греческой Aegean Marine Petroleum Network Inc., специализирующейся на реализации и перевозках топлива для морских судов, подорожали на торгах в Нью-Йорке более чем вдвое (на 130%). Aegean достигла соглашения о рефинансировании долговых обязательств на сумму $1 млрд и потенциальном стратегическом партнерстве с Mercuria Energy Group.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск 5 июля поднялся на 113,83 пункта (0,47%) - до 24288,65 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 12,56 пункта (0,46%) - до 2725,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 47,29 пункта (0,63%) и составил 7549,97 пункта.

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