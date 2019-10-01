Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 15:55

Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов во вторник, в центре внимания инвесторов остается торговый конфликт США и Китая, рынок также ждет публикации статистических данных.

В июле-сентябре фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли по итогам третьего квартала подряд, прибавив по 1,2%. Nasdaq Composite, тем временем, опустился на 0,1%.

При этом основным фактором, определяющим динамику мировых рынков, остается торговый спор США и Китая. Новый раунд торговых переговоров Вашингтона и Пекина намечен на 10-11 октября. Инвесторы надеются, что стороны смогут добиться какого-то прогресса.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Участники рынка также оценивают слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, который сказал во вторник, что решение Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ставку позволяет поддерживать рост экономики, несмотря на последствия торгового спора США и Китая, пишет MarketWatch.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.

Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Трейдеры также ждут выхода новых статистических данных. Институт управления поставками (ISM) во вторник опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в сентябре.

Акции американских банков заметно дорожают: цена бумаг Bank of America растет на 0,8%, JPMorgan Chase - на 0,9%, Citigroup - на 0,96%.

Акции McCormick & Co. прибавляют в цене 3,07%. Производитель приправ и специй отчитался о превзошедшей ожидания прибыли в третьем финансовом квартале и улучшил прогноз на 2019 год.

Цена бумаг Bausch Health Cos. Inc. снижается на 4,5% на сообщении фармацевтической компании о планах подать иск против Novartis AG.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 МСК во вторник поднялся на 110,41 пункта (0,41%) и составил 27027,24 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 13,04 пункта (0,44%) - до 2989,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 50,98 пункта (0,64%) и составил 8050,32 пункта.

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