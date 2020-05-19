Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В недавнем прошлом высокопоставленный американский дипломат, а ныне старший сотрудник института Брукингса Стивен Пайфер назвал "плохой идеей" предложение посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер передислоцировать американское тактическое ядерное оружие из Германии в Польшу.

"Есть провокации и провокации. Размещать американское ядерное оружие вблизи от России - это последнее, что следовало бы делать. Вспомним кубинский ракетный кризис 1962 года, когда Советский Союз разместил ядерные вооружения в 90 милях от американских берегов", - написал Пайфер в статье, размещенной на сайте американского института.

Эксперт напомнил, что на авиабазе Бюхель в Германии складированы 20 американских тактических свободнопадающих ядерных авиабомб В61. Они в случае конфликта и с соответствующего разрешения могут доставляться немецкими истребителями Tornado в рамках совместных ядерных миссий НАТО. Но Tornado стареют, и министерство обороны Германии рассматривает возможность закупки самолетов F-18, чтобы сохранить способность своих ВВС доставлять ядерные вооружения, пишет Пайфер. Это обстоятельство, по его словам, возродило дебаты в Германии по вопросу о присутствии ядерных вооружений США, а глава фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Рольф Мютцених выступил за полный вывод американского тактического ядерного оружия с территории страны, отмечает Пайфер, который в начале двухтысячных был помощником госсекретаря США по Европе и Евразии, а сейчас возглавляет в институте инициативу по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения.

В конце прошлой недели Мосбахер написала в соцсетях, что "если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти средства у себя".

"Остается надеяться, что это всего лишь ошибка политического назначенца, не знакомого с вопросами ядерного оружия НАТО, а не отражение официальной позиции правительства США", - подчеркнул Пайфер.

"Это действительно плохая идея", - отметил он.

По мнению эксперта, перевод ядерного оружия из Германии в Польшу "сделало бы его более уязвимым для российской превентивной атаки в случае кризиса или конфликта", потребовало бы существенных затрат и стало бы "страшно провокационным" для России. Как отметил эксперт, в 1997 году страны НАТО заявили, что "у них нет намерений, планов и поводов" размещать ядерное оружие на территории новых государств-членов альянса и что это положение было включено в Основополагающий акт РФ-НАТО.

"Ситуация в сфере безопасности в Европе кардинально изменилась за истекшие 23 года и, к сожалению, не в лучшую сторону. Но, несмотря на это, многие страны НАТО по-прежнему поддерживают принятые в 1997 году "три нет" в отношении ядерного оружия", - заявил американский дипломат.

1ак ан

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