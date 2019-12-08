Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 10:46

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время корабль находится в 20 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в районе 13:00 мск 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС захватит корабль. "Ловить" корабль будет итальянский астронавт Лука Пармитано. Затем манипулятор по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Harmony для осуществления непосредственной стыковки.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту Земли 19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС. Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

1нв бп

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