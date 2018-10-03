Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет США C-130J "Геркулес" разбился на аэродроме в Джелалабаде на востоке Афганистана, погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных, сообщает в среду телеканал CBS News со ссылкой на американские военные источники.

В результате крушения, которое произошло вскоре после полуночи, погибли шесть членов экипажа самолета и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане, говорится в сообщении.

Представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявили, что самолет сбили талибы.

Военное командование США не подтверждает заявления боевиков, отмечая, что расследование причин авиакатастрофы продолжается.

вш

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс