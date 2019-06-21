Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 5:46

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг издало экстренный приказ, запрещающий американским авиакомпаниям полеты в подконтрольном Ирану воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом из-за повышенной напряженности, сообщает CNBC.

FAA в заявлении для авиакомпаний сообщило, что ближайший гражданский самолет работал примерно в 45 морских милях (примерно 72 км) от американского беспилотника Global Hawk, когда тот был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

"Во время перехвата в этом районе действовали многочисленные самолеты гражданской авиации", - отмечается в сообщении.

Агентство заявило, что оно по-прежнему обеспокоено эскалацией напряженности и военной деятельностью в непосредственной близости от маршрутов гражданских самолетов, а также готовностью Ирана использовать ракеты большой дальности в международном воздушном пространстве практически без предупреждения.

Ранее в четверг United Airlines заявила, что приостановила полеты из аэропорта Ньюарка в индийскую финансовую столицу Мумбаи.

"Учитывая текущие события в Иране, мы провели тщательный обзор безопасности (...) и решили приостановить наши полеты", - сообщила авиакомпания на своем сайте.

В четверг два других перевозчика, American Airlines и Delta Air Lines, заявили, что не летали над Ираном.

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