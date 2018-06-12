Американских военные в Южной Корее говорят, что не получали указаний о свертывании военных учений
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Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы США в Южной Корее пока не получали указаний о том, что следует приостановить совместные с южнокорейскими войсками военные учения, заявил журналистам представитель командования ВС США в Южной Корее Деннифер Ловетт.
"ВС США в Южной Корее не получали указаний об отмене или приостановке тренировочных учений", - сказал он.
"В координации с нашими южнокорейскими партнерами мы будем продолжать нынешние усилия до тех пор, пока не получим ноые указания от министерства обороны", - добавил представитель командования.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита с Северной Кореей обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.
В то же время, как сообщил представитель офиса южнокорейского президента, это высказывание Д.Трампа нуждается в пояснениях. "По этому вопросу нам нужны разъяснения конкретного содержания или же намерений президента Трампа", - говорится в заявлении.
1гк яч
Интерфакс