Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 2:47

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - В пятницу комитеты американского Сената по здравоохранению и по международным отношениям проведут для всех сенаторов специальный брифинг по вопросам нового типа коронавируса, распространяющегося из Китая, сообщил председатель комитета по здравоохранению Ламар Александер.

"Комитет Сената по здравоохранению и Комитет Сената по международным отношениям проведут совместно с высшими должностными лицами здравоохранения администрации брифинг для всех сенаторов относительно новой вспышки коронавируса, которая была впервые обнаружена в Ухане, Китай", - написал сенатор в пятницу в своем твиттере.

Он отметил, что это даст возможность сенаторам получить информацию о распространении нового типа вируса, а также о мерах, которые принимаются в США, чтобы не допустить его распространения в Соединенных Штатах.

Брифинг пройдет за закрытыми дверями.

По состоянию на утро пятницы, в США выявлен один подтвержденный случай заболевания пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.

Как сообщалось, число заболевших пневмонией, взрываемой этим типом коронавируса в Китае достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях.

За последние сутки число заболевших в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 259 человек, число жертв коронавируса - на восемь человек.

По данным госкомитета КНР пор делам здравоохранения, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

1гк мк

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