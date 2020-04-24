Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 3:45

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что рассматривает возможность принятия правительственной программы кредитования американских нефтяных компаний, нуждающихся в федеральной помощи в связи с обрушением мировых цен на нефть.

"Один из компонентов, который мы рассматриваем, - это открытие для отрасли кредитной линии. Мы изучаем также множество различных других вариантов, и пока не пришли к выводам", - сказал Мнучин в интервью агентству Bloomberg.

В начале текущей недели из-за падения спроса на нефть на рынке, вызванного влиянием пандемии коронавируса на мировую экономику, цена на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже достигла отрицательной стоимости - минус 40,32 доллара за баррель.

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!