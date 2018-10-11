Американское следствие сотрудничает с Турцией и Саудовской Аравией по делу об исчезнувшем журналисте, заявил Трамп
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Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские следователи работают с представителями Анкары и Эр-Рияда в расследовании исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
"Мы очень серьезно относимся к этому. Наши следователи находятся там и работают совместно с турками и саудовцами", - сказал он в эфире телеканала "Фокс ньюс".
"Я обязан узнать, что там произошло... мы очень близки к разгадке, намного ближе, чем вы можете предполагать", - добавил американский президент.
Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.
Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.
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Интерфакс