Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 21:15

Стамбул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и Россия не смогли вывести бойцов вооруженных курдских формирований из Манбиджа.

"Ни США, ни России не удалось очистить север Сирии от курдских террористов", - сказал он в воскресенье в интервью каналу "А-хабер".

По его словам, "местные племена в регионе постоянно просят нашей помощи".

Меморандум между Россией и Турцией был заключен 22 октября в Сочи.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

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